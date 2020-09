Levantamento mostra 248 mortos pela Covid-19 no país

O Estado do Acre inicia esta semana superando a marca de 20 mil altas médicas a pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos 22 municípios. No boletim epidemiológico emitido pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta segunda-feira, 7, consta que dos 25.469 casos confirmados da doença, 20.168 já receberam alta.

Ou seja, do quantitativo total de casos confirmados, apenas 5.301 pessoas ainda permanecem com o vírus ativo no organismo, estando em tratamento domiciliar ou hospitalar. Há dois dias o Acre não registra óbitos pela doença. Dessa forma, permanece com 624 mortes ocorridas por complicações da Covid-19.

Em todos os municípios, já foram avaliados 64.143 exames. Destes, 38.646 testes apresentaram resultado negativo para a doença. Até o momento, 28 exames seguem esperando por análise no laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco.