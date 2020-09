Jenilson propõe lei que obriga uso de máscara em pessoas que preparam alimentos

O deputado Jenilson Leite observou a redução dos casos de Covid-19 no Estado do Acre e tem visto pessoas sem máscara em restaurantes, uma vez que pessoas que trabalham em restaurantes têm de usar máscara.

“Os alimentos tem de ser preparados por pessoas usando máscara”, disse ele, que apresentou projeto de lei fazendo essa exigência dos restaurantes, especialmente quem prepara a comida.

Leite aproveitou para destacar a aliança do PSB com o pré-candidato do PCdoB a prefeito de Tarauacá, Chagas Batista. “Se juntou ali importantes forças”, disse.