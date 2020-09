Idoso é atropelado por caminhonete ao tentar atravessar rua no bairro 6 de Agosto

O idoso João Neri da Silva, de 60 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira, 8, por um veículo que trafegava na rua Dr. Pereira Passos, no bairro 6 de Agosto, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, João estava trafegando em sua bicicleta e ao tentar atravessar a rua, o condutor de uma caminhonete de cor preta que trafegava no sentido centro-bairro, colidiu de frente com o ciclista. Com impacto, João foi arremessado e bateu a cabeça. O motorista permaneceu no local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os atendimentos e conduziram o idoso em estado de saúde gravíssimo ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Segundo o Médico do SAMU, João sofreu um traumatismo craniano grave.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) para os trabalhos de perícia.