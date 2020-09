Homem é ferido com tiro de escopeta após invadir residência no João Eduardo

Patric de Figueiredo Ferreira, 39 anos, foi ferido com um tiro de escopeta no final da manhã desta terça-feira, 8, dentro de uma residência localizada na rua São Nicolau, no bairro João Eduardo II, região da Baixada da Sobral em Rio Branco. Segundo a polícia, Patric e uma mulher invadiram a residência de um homem pelo quintal. O proprietário da casa, ao ver os dois suspeitos dentro de sua propriedade, pegou uma escopeta e efetuou um tiro que atingiu Patric na região das costas.

Após ser ferido, Patric e a sua comparsa saíram correndo até a rua São Nicolau e pediram ajuda. A Polícia Militar foi acionada, colocou o homem ferido dentro da viatura e interceptou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na rua Campo Grande.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU o estado de saúde de Patric é grave.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).