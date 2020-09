Falso anúncio coloca helicóptero do governo do Acre à venda na OLX

A venda de um helicóptero que está sendo anunciado na empresa de comércio eletrônico OLX chamou a atenção dos acreanos. É que a foto que mostra a aeronave que está à venda se trata do Harpia 01, helicóptero que pertence ao governo do Acre. A ilustração é do helicóptero que se envolveu em um acidente com um caminhão em janeiro deste ano.

A seguradora, inclusive, deve entregar uma nova aeronave para o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) do Acre nos próximos dias. Na OLX, a aeronave é oferecida a partir de uma entrada de 5 mil reais e mais parcelas.

O ac24horas conversou Nayck Trindade, que é o coordenador do Ciopaer. Ele conta que providências já foram tomadas e até a OLX já foi contactadas. “Chegou ao nosso conhecimento por pessoas que trabalham na aviação de que essa aeronave estava sendo vendida na OLX.

Fomos averiguar e constatamos que a foto é do nosso Harpia 01. De imediato acionamos os órgãos competentes e já passamos para o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que vai identificar esse vendedor. Também estamos entrando em contato com a OLX para denunciar como falsa essa venda”, afirma.