Enem 2020: prazo para cadastro de certificadores começa amanhã

Em protesto contra a determinação do Ministério Público do Estado por paralisar as obras realizadas pela prefeitura de Cruzeiro do Sul e uma empresa particular, os moradores do Loteamento Jardim Primavera fizeram uma manifestação da frente ao órgão nesta terça-feira, 8.

Eles cobram o retorno das obras de infraestrutura na comunidade. Nerivan Soares, um dos moradores diz que o serviço foi suspenso no início de agosto. “Havia um acordo para que a empresa realizasse a parte de terraplanagem e a prefeitura entrasse com o asfalto. As obras foram paralisadas pelo Ministério Público e até agora não retornaram desde o início de agosto. Viemos em busca de uma resposta entes que o verão acabe”, explica.

O promotor de justiça de Cruzeiro do Sul, Iverson Bueno, explica que o Ministério Público não é contrário às obras no Jardim Primavera. O MP quer que a prefeitura apresente projeto e execute a obra de escoamento das águas da chuva para, só depois, asfaltar as ruas, o que vai garantir a qualidade do serviço.

“O que queremos é garantir a efetividade do investimento público no loteamento. Depois que a prefeitura fizer o serviço entraria com ação de regresso contra os donos do Loteamento. Quando a prefeitura ou a própria empresa apresentarem o Plano a obra será liberada e sexta vamos tratar disso”, esclareceu o promotor.

Bueno destaca que haveria uma reunião na última sexta para tratar do assunto do Loteamento, mas o encontro foi remarcado para a próxima sexta, 11.