Conselho cria GT para aprimorar programa da 1ª infância no Sistema Único de Saúde

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Os jovens Tiago Cardoso e Pablo Quésio Rodrigues Moreira, ambos de 21 anos, foram feridos a tiros dentro de uma casa localizada na rua do Barro, no bairro Ayrton Senna, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam bebendo em uma residência, quando quatro homens não identificados, chegaram e pararam na frente da casa em um táxi. Em posse de armas de fogo, os criminosos efetuaram vários tiros em direção das vítimas. Pablo foi atingido com três tiros, na região do peito, perna e braço, já Thiago foi ferido com um projétil. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Familiares ao verem os jovens ferido acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos o estado de saúde de Pablo é gravíssimo, já Thiago é estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e do veículo e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia constatou que Pablo e Thiago não tem envolvimento com organizações criminosas e que possivelmente foram confundidos.