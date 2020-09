Adolescente é morto ao ser atingido com mais de 15 tiros

Um jovem identificado como José Guilherme Santos de Almeida, de 14 anos, foi morto ao ser alvejado com mais de 15 tiros na tarde desta terça-feira, 8, dentro de uma casa localizada na rua Chico Mendes, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco. Ele morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a polícia, o jovem estava em uma casa abandonada quando homens chegaram em um veículo, pararam na frente da residência e invadiram a casa. Os suspeitos renderam a vítima e efetuaram mais de quinze tiros. O rapaz foi atingido na região do peito, braços, abdômen e genitália. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A viatura do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância. O corpo da vítima foi conduzido pelo próprio Samu ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A casa foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística e em seguida os policiais colheram as características do veículo e dos criminosos, mas durante o patrulhamento na região ninguém foi preso.

No local, nenhum morador conhecia o jovem. A polícia acredita que o crime está relacionado à guerra entre facção. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.