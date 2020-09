Acreana vira meme na estreia de A Fazenda: “amante do meu ex”

A secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou que o Acre teve um considerável aumento no número de mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No boletim desta terça-feira, 8, há o registro de novos 6 óbitos. São 2 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, sendo 5 de Rio Branco e 1 de Cruzeiro do Sul, com idades entre 40 e 87 anos. O total de óbitos chega a 630 em todo o estado.

Já o número de novos casos foi pequeno. De acordo com o boletim, foram apenas 25 novos registros de contaminação pela Covid-19 no estado. Assim, o número de infectados saltou de 25.469 para 25.494, nas últimas 24 horas.

Ainda nessa semana, o Estado do Acre inicia superou a marca de 20 mil altas médicas a pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos 22 municípios. Dos 25.469 casos confirmados da doença ontem, 20.168 já receberam alta. Ou seja, do quantitativo total de casos confirmados, apenas 5.301 pessoas ainda permaneciam com o vírus ativo no organismo, estando em tratamento domiciliar ou hospitalar.