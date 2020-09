Preço do gás de cozinha em Rio Branco é um dos mais altos da Amazônia, diz ANP

Conforme dados publicados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu em 0,7% a taxa de desocupação no mercado de trabalho do Acre no 2º trimestre em relação ao 1º trimestre de 2020 (13,5%). No 2º trimestre, a taxa foi de 14,2%. Esse percentual está acima da média do país, que ficou em 13,3%.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2019 (13,6%), houve acréscimo de 0,6 ponto percentual. A taxa de desemprego cresceu em 11 unidades da federação do 1º para o 2º trimestre de 2020, com destaque para o Sergipe (4,3 pontos percentuais), Mato Grosso do Sul, (3,7) e Rondônia (2,3).

A equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, que compilou esses dados, está elaborando um boletim completo, referente ao 2º trimestre de 2020 que será disponibilizado no portal do OFPD.