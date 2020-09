Polícia recupera duas motocicletas e detém três pelo crime de receptação

A condutora de um veículo modelo Fiat Argo, de cor preta, que trabalha como motorista de aplicativo, perdeu o controle da direção e capotou no final da tarde deste domingo, 6, na Estrada do Calafate, em frente ao cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, a motorista de aplicativo estava trafegando no veículo no sentido bairro-centro quando a barra da direção quebrou. O veículo bateu na mureta do cemitério, derrubou duas plantas e capotou. Com o impacto, o carro ficou totalmente destruído e a condutora sofreu escoriações.

Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O carro foi removido e encaminhado pátio do Departamento de Trânsito. A mulher não foi submetida ao teste do estilômetro (Bafômetro), pois não apresentava sinais de embriaguez.