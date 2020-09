No SBT, Bruno e Cabrini batem boca sobre Eliza, retorno ao futebol, prisão e ressocialização

O programa “Conexão Repórter”, exibido no SBT, irá transmitir nesta segunda-feira, 7, a entrevista do goleiro Bruno Fernandes, reforço do Estrelão, que virou um dos assuntos mais comentados não só na sociedade acreana como também no país inteiro nos últimos meses. O programa, apresentado por Roberto Cabrini, vai ao ar às 21h15m, após o programa do Ratinho.

Em agosto, Cabrini veio ao Acre para cobrir a estreia de Bruno pelo Rio Branco. Ao tentar uma entrevista no pós-jogo, o jornalista literalmente ficou no vácuo após abordar o goleiro, que preferiu cumprimentar seus colegas pelo resultado da equipe.

A entrevista deverá trazer à tona a história de Eliza, a modelo com quem o goleiro se envolveu e teve um filho, que até hoje ele não reconhece. “Em um encontro tenso, ele quer evitar falar do passado. Mas como esquecer de sua condenação a mais de 20 anos de prisão por planejamento e participação no sequestro e assassinato de Eliza Samúdio? Confrontado com as mais duras questões, o goleiro Bruno quer focar no futuro, e falar sobre os detalhes de sua sexta tentativa de voltar aos gramados, agora no futebol do Acre”, afirmou Cabrini.

Cabrini revela que a entrevista teve de tudo um pouco: “ajuste de contas, confrontos…Que erros ele cometeu? A quem deve pedidos de perdão? Ele se arrepende de algo? E uma única certeza, afirmada com convicção: prisão, nunca mais”.

A entrevista também deverá abordar os problemas os quais o Rio Branco, que o contratou, teve de enfrentar após o anúncio da

contratação do ex-goleiro do Flamengo, como as saídas do principal patrocinador e da treinadora do time feminino Rose Costa, que deixou o clube em protesto.