Jovem fica ferido ao se jogar de ponte durante prática de rapel em Rio Branco

Nesta segunda-feira, 7 de setembro, o sol ainda predomina em todo o Estado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado e temperaturas elevadas.

A partir da tarde, o forte calor e a alta umidade organizam nuvens carregadas, que provocam pancadas isoladas de chuva e trovoadas em todas as regiões acreanas, com possibilidade de temporais ocorrendo em áreas pontuais.

As informações são do serviço meteorológico do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

O Governo do Acre seguiu orientação do Ministério da Defesa e não realizará desfiles alusivos ao Dia da Independência por conta do novo coronavírus.