Jovem é encontrado morto em centro de recuperação na região do Calafate

Um homem identificado como Valdiney foi ferido com uma facada no final da tarde desta segunda-feira, 7, dentro de sua residência localizada na quadra 20A, na rua Yocanan Pereira, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações de moradores, Valdiney estava em casa com sua ex-mulher quando começaram uma discussão por divisão de bens. Com raiva, a mulher tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o peito da vítima.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu o ferido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características da autora do crime e seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.