Há dois dias Acre não registra morte por Covid-19, mas soma mais 26 casos nesta segunda

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesTa sexta-feira, 21, apontam para aumento das contratações no Estado do Acre no mês de julho. Foram 1.804 admissões contra 1.521 demissões, resultando num saldo positivo de 283 novos postos de trabalho. Todos os setores contribuíram para o crescimento.

Em nível de Brasil, o Novo Caged registrou saldo de empregos formais positivo em quatro dos cinco grupamentos de atividade econômica e em 24 das 27 Unidades da Federação.

O desempenho nacional teve um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho formal no mês, resultado de 1.043.650 admissões e 912.640 desligamentos no período, interrompendo a sequência negativa desde março. Com o resultado, o estoque de empregos formais chegou a 37.717.045.

No país, o aumento foi impulsionado pela Indústria de Transformação, o setor econômico que liderou a geração de empregos formais, com saldo positivo de +53.590 em julho. Depois dela, vieram os setores de Construção, com +41.986, e Comércio, que registrou +28.383. Completam a lista a Agropecuária, que registrou saldo de 23.027, e Serviços, com -15.948, o único negativo.

São Paulo, com 22.967 novas vagas de trabalho, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram o maior saldo positivo. Das unidades da federação, apenas Rio de Janeiro, Sergipe e Amapá registraram saldo negativo. Respectivamente, o resultado dos três estados é de -6.658 postos (-0,22%); -804 postos (-0,30%); e -142 postos (-0,21%).