Ex-petista Claudio Ezequiel é o candidato à vice na chapa de Zen

O pré-candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco, professor Minoru Kinpara, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 07, para lamentar uma postagem da prefeita Socorro Neri (PSB) em sua página pessoal no Instagram, na qual Neri ironizou as propostas de diversos pré-candidatos.

Posteriormente a publicação foi apagada por Neri. Na publicação em questão, Neri ironizou os pré-candidatos que estão prometendo que vão resolver tudo desde 100% das ruas pavimentadas e ramais pavimentados, mercados e ônibus climatizados, abastecimento de água e rede de esgoto municipalizados, hospital veterinário, médicos especialistas para os autistas e a implantação da guarda municipal.

Minoru criticou o fato que Socorro Neri fala que muitas das propostas às quais defende, não são viáveis.

“Ela afirma que não dá para resolver o problema da falta de água e esgoto em Rio Branco, do transporte público, dos ramais ou dos mercados municipais. Dá a entender que é demais defender um atendimento especializado para as pessoas do espectro autista e que valorizar os servidores públicos é muito difícil”, afirmou.

“Faço alguns questionamentos: é demais defender um transporte público de qualidade e mais inclusivo? É demais defender que se faça um atendimento especializado para as pessoas do espectro autista? Valorizar os servidores públicos é uma proposta inviável? É difícil acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pelo DEPASA?”, indagou.

Minoru aproveitou para ironizar a fala de Neri que diz seguir trabalhando, enquanto desdenha das propostas de diversos candidatos.

“Gostaria de saber onde está todo este trabalho que não chega a quem mais precisa. O trabalho não chegou aos produtores da zona rural que não recebem o suporte do Município para escoar sua produção. O trabalho não chegou aos ambulantes, aos mototaxistas, aos usuários de transporte público, aos estudantes, as pessoas que precisam de medicamentos, as mães que precisam de vaga na creche para seus filhos e aos que estão desempregados”,

Por fim, Minoru encerrou dizendo que a população de Rio Branco quer um um prefeito que trabalhe os quatros anos e não por alguns meses.

“A população de Rio Branco quer um governante acessível, que conheça a realidade dos nossos bairros e que esteja ao lado da nossa gente.Não irei cair no jogo da velha política.Eu tenho meus princípios, tenho os meus projetos e estou ao lado da população”, encerrou.