Espera de exames para Covid-19 cai na maioria dos municípios do Acre

A fila de exames de Covid-19 caiu a um dos menores níveis desde que a pandemia instalou-se no Acre. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), 44 exames – ou 0,1% do total realizado neste domingo (6) – seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR no Lacen e Charles Mérieux. O Estado do Acre apresentou um aumento de 35 novos casos confirmados, por PCR.

As notificações do novo coronavírus no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março, seguindo até o dia 15 daquele mês em média com duas notificações diárias.

Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa, avalia a Sesacre. Até este domingo, 64.055 casos notificados, tendo sido 38.568 (60,2% do total) foram descartados, 25.443 (39,7%) confirmados.

Dos 22 municípios, 16 não tem fila de exame, segundo o último boletim da Sesacre. Epitaciolândia, Feijó, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri esperam exame. A fila maior está em Xapuri, que dos 44 exames aguarda o resultado de 29.