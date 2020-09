Ciclista fica em estado grave após colisão com motocicleta no bairro Calafate

Foto: Paulo Henrique Nascimento

O Atlético Acreano não vai lutar pelo bicampeonato no futebol acreano. A equipe do 2º Distrito até fez a sua parte na tarde deste domingo, 6, no Florestão, ao vencer o Vasco por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ciel (2 vezes) e Weverton.

A eliminação tem gosto ainda mais amargo para jogadores e torcedores, já que o Atlético foi eliminado da competição com 100% de aproveitamento no segundo turno. Foram quatro jogos, com quatro vitórias. Acontece que Plácido e Rio Branco também venceram todas as suas partidas e tiveram melhor saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate.

Depois de vencer seu jogo, os jogadores do Galo ficaram atentos acompanhando a partida entre Rio Branco e Galvez. Um tropeço do Estrelão colocaria o Atlético na semifinal. Acontece que o Rio Branco dominou praticamente toda a partida contra o Imperador e garantiu a vaga nas semifinais.

Ainda no primeiro tempo, Guilherme marcou duas vezes para o Rio Branco. Na segunda etapa, Felipe descontou para o Galvez, mas não foi suficiente para as pretensões do Galo.

Com os resultados deste domingo, os confrontos das semifinais estão definidos. Na próxima quarta-feira, 9, a partir das 17 horas, o Rio Branco decide uma vaga na final contra Plácido de Castro. Jogo muito aguardado pelas torcidas, por tudo que as duas equipes vêm fazendo no campeonato. No primeiro turno, o Tigre do Abunã goleou o Estrelão por 6 a 2.

Já a outra semifinal será disputada pelo favorito Galvez, campeão do primeiro turno e que pode ser campeão direto se vencer o returno, contra o Náuas de Cruzeiro do Sul, que depois de 10 anos volta a disputar uma semifinal da competição.