Campanha de Socorro contará com marqueteiro de Gladson e também com ex-advogado do PT

Com a convenção marcada para ocorrer no próximo dia 14 de setembro, o núcleo que coordenará a campanha da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) a reeleição e de seu vice, Eduardo Ribeiro (PDT), tem pelo menos dois nomes de pesos atuando fortemente nos bastidores.

O primeiro é considerado uma espécie de “mago” do governador Gladson Cameli. Trata-se do marqueteiro goiano Wilson Rodrigues, que foi uma das principais peças para as campanhas vitoriosas de Cameli ao senado em 2014 e ao governo do Estado em 2018. Com vasta experiência, Wilson terá a missão de fazer a imagem de Socorro para os eleitores.

Outro que sempre atuou forte nos bastidores é o famoso e competente advogado Odilardo Marques, responsável por garantir a segurança jurídica das campanhas vitoriosas do PT nas últimas décadas. Reconhecido como uma sumidade no Acre em direito eleitoral, o jurista terá a obrigação de assessorar juridicamente a equipe de campanha de Neri.