Sindmed recebe denúncia de atrasos de salários no INTO

A falta de condições de trabalho volta a ser motivo de denúncia por parte de profissionais que prestam serviços ao Hospital de Campanha, montado no INTO.

A denúncia agora é atraso de salários e foi feita ao Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed). O vice-presidente da instituição, o médico Guilherme Pulici, conta que há relatos de médicos informando até dois meses de salários atrasados. “Alguns colegas nos relataram falta de pagamento entre 30 a 60 dias. Vamos apurar, já que fico preocupado pela dificuldade dos colegas não terem a quem recorrer, já que prestam serviço por meio de uma pessoa jurídica”, afirma.

Pulici afirma que há um receio dos médicos que trabalham no INTO em denunciar. “É aquela situação que a gente já sabe. O contrato dos médicos com a Mediall é um contrato precário, por meio de pessoa jurídica, sem nenhuma estabilidade. O profissional que adoece, por exemplo, tem que se afastar sem ter direito absolutamente a nada”, diz o vice-presidente do Sindmed.

O ac24horas procurou a Mediall Brasil, empresa que administra o INTO. A resposta veio por meio de uma nota encaminhada por um dos diretores da empresa. Na nota, a empresa admite que houve um atraso apenas de 10 dias, mas que todos os salários já foram pagos.

“Informo que nossos profissionais Médicos receberam ontem (sexta) todos os seus plantões, temos como data o vigésimo quinto dia do mês subsequente para efetuarmos esses soldos. Justificamos o pequeno atraso de 10 dias, pois, dependemos do repasse da Secretaria de Saúde para essa quitação. Informamos ainda que 70% de nosso custo é com Rh e hoje não existe nenhum atraso salarial. Gostaria ainda de ressaltar que conforme noticiado que não há e nem houve falta de Medicamentos e Correlatos em nossa operação aqui no Acre, tendo em vista que temos medicamentos substitutos a serem administrados”.

Antônio Carlos, diretor da Mediall Brasil.