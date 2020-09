Quatro pessoas morrem ao serem atingidas por galho de castanheira em Sena Madureira

A média móvel de novos casos do novo coronavírus em Xapuri teve uma queda acentuada na primeira semana de setembro em comparação com a última semana do mês de agosto – 17,71 para 12,28 novas confirmações diárias em um período de 7 dias. Nesta sexta-feira, 4, o município registrou mais 14 casos totalizando 1.015 pessoas infectadas pela Covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Xapuri, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atendeu a cerca de 2.500 pessoas com sintomas relacionados à Covid-19 e notificou 1.874 casos, dos quais 821 foram descartados e 38 ainda aguardam resultado de análise laboratorial. De acordo com os dados do Boletim Sesacre, 1.813 pacientes foram testados no município.

Do total de 1.015 casos positivos registrados em Xapuri, 746 tiveram alta médica, depois de cumprir o período de isolamento, 4 ainda estão internados e 15 morreram por complicações da doença. Esse número, no entanto, diverge do que consta no Boletim do Departamento Estadual de Vigilância em Saúde (DVS), que só consignou 13 óbitos para o município até a última atualização.

De acordo com a coordenação da unidade municipal de referência para o novo coronavírus em Xapuri, essa diferença se dá meramente em razão do ritmo de processamento das informações pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre. O tempo entre a coleta de material e o deslocamento até Rio Branco também contribui com a divergência no número de casos confirmados.

Outro exemplo da divergência entre as informações é o fato de no Boletim Sesacre Xapuri ainda não ter superado os mil casos de covid-19, o que no Boletim Municipal foi confirmado na quinta-feira, 3. O município segue como o segundo do Acre em incidência de covid-19, com 5.133,8/100.000 habitantes, atrás de Assis Brasil, com taxa de 6.889,6/100 mil hab.