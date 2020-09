Homem que estava bebendo sozinho tem surto e dá uma facada na própria barriga

Foto: Antônio Nericláudio

A rodada deste sábado, 5, do Campeonato Acreano foi repleta de emoção. Na primeira partida, o dono do jogo foi Carlos que marcou três dos quatro gols do Náuas em cima do Andirá. A vitória do Cacique do Juruá por 4 a 1 eliminou o morcego da competição e garantiu a equipe cruzeirense na semifinal do segundo turno. O Náuas se junta ao Galvez na definição do Grupo B. Um alento para um grupo de jogadores que há meses mora nos alojamentos da Federação de Futebol do Acre, localizados embaixo das arquibancadas do estádio Florestão.

Na outra partida do sábado, Plácido confirmou o excelente segundo turno que faz e atropelou o Humaitá. Os gols foram marcados por Ávila (2), Souza, Dodô e Maurício. Já o Tourão de Porto Acre dá adeus ao campeonato.

Com a vitória, Plácido encerra a fase de classificação com 100% de aproveitamento. A equipe tem 12 pontos e 9 gols de saldo. Acontece que Atlético e Rio Branco, que jogam neste domingo, também venceram todos os seus jogos. Se ganharem mais uma, a decisão vai para o saldo de gols que é o primeiro critério de desempate.

O Galo abre a rodada contra o já eliminado Vasco, às 15 horas no Florestão. O time do 2º Distrito tem 5 gols de saldo. Portanto, precisa vencer com uma diferença de 5 gols para não depender do resultado da partida do Rio Branco que joga em seguida.

O Estrelão tem um desafio maior pela frente e enfrenta o Galvez, campeão do primeiro turno, e precisa vencer, pelo menos, por um placar simples para garantir a vaga. Em caso de empate e vitória do Atlético, o Rio Branco repete o fiasco do ano passado quando ficou fora da semifinal do primeiro turno.