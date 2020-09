Conheça um empreendimento de sucesso que tem mudado a vida de centenas de acreanos

Posicionada estrategicamente na fronteira e na rota para o Oceano Pacífico, a AcreAves transformou a economia da região com a geração de emprego e renda e fez com que diaristas que não sabiam se iam ter trabalho no dia seguinte se tornassem produtores rurais de sucesso.

Aos poucos, os produtos da empresa foram ganhando o gosto dos consumidores e hoje não pode faltar nas prateleiras dos supermercados. Um outro diferencial da AcreAves é a oportunidade para jovens da região. Muitos, começaram como office boy e na faxina e hoje ocupam cargos importantes na empresa, inclusive, com especialização fora do Brasil.

O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, te leva para conhecer o Acre empreendedor, que transforma vidas, cria oportunidades e faz diferença na economia do estado.

Veja o vídeo na íntegra: