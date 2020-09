Sábado tem 159 novos casos e mais uma morte por Covid-19

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), e o ex-senador, Jorge Viana, foram às ruas neste sábado, 05, desta vez como cabos eleitorais do pré-candidato à prefeitura pelo PT, deputado estadual Daniel Zen.

Ao lado de Zen, JV e Marcus Alexandre visitaram o calçadão de Rio Branco, local onde Marcus Alexandre é bem visto pelos camelôs. Ambos tomaram aquele famoso café e conversaram com os comerciantes e feirantes do local.

No Instagram, Jorge Viana afirmou que o dia no mercado foi de boas conversas. “O dia começou tomando café no mercado, andando pelo calçadão e conversando com as pessoas com Marcus Alexandre e Jorge Viana”, disse Zen nas redes sociais.

Em agosto, ao jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) descartou se afastar do cargo de assessor que ocupa no Tribunal de Justiça do Acre, para ficar à disposição da candidatura do deputado Daniel Zen (PT) e afirmou que irá fazer campanha só aos finais de semana e os feriados.

Marcus afirmou que não vai atacar nenhum adversário durante a campanha. “A minha ajuda será a de fazer visitas com o nosso candidato ao que fizemos de bom na minha gestão”, pontuou.