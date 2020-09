Retirada de peça de veículo que participou de racha antes de ser entregue à polícia é crime de fraude processual, diz promotor

As investigações comandadas pela Polícia Civil não deixam dúvidas de que o Novo Fusca, acusado de participar do racha que resultou na morte de Jonhliane Paiva de Souza no último dia 6 de agosto, teve seu sistema de ganho de potência retirado do veículo antes de ser entregue para ser periciado pelo Instituto de Criminalística.

A descoberta pode complicar ainda mais a tese de defesa do estudante Alan Araújo de Lima, que nega está fazendo um racha com a BMW, conduzida por Ícaro José da Silva Pinto. Os dois estão presos. A justiça já negou um pedido de soltura de Alan.

O delegado responsável pelo caso, Alex Danny explica que o sistema foi retirado antes de ser entregue à Polícia Civil para ser periciado. “Qualquer cidadão tem o direito de modificar seus veículos dentro dos padrões estabelecidos na legislação de trânsito. Com isso, quero dizer que todos são livres para equipar/incrementar seus veículos com peças permitidas por lei. O que se discute especificamente nessa questão, é que o Novo fusca envolvido no crime teve o seu sistema de ganho de potência retirado do veículo antes de ser entregue para ser periciado pela Polícia Civil. Interessante que esse sistema Cold Air Intake (CAI) foi extraído do veículo após a ocorrência do crime (06/08) e após passar por vistoria no Detran (11/08) no procedimento administrativo de transferência de propriedade”, afirma o delegado.

O ac24horas conversou também com o promotor do Ministério Público do Acre, Efrain Mendonza que pediu a busca e apreensão do veículo. Ele conta que houve fraude processual. “Apostando em uma denúncia anônima, já que recebemos vários audios de whatsapp contando que rodava pela cidade um fusca com motor turbinado, eu resolvi pedi ao juízo a busca e a apreensão do veículo. Esse pedido se tornou público e o veículo que foi entregue no Instituto de Criminalística não era o mesmo do dia do acidente. O que temos é uma fraude processual, já que alguém da família, e digo da família porque é quem tem a posse do veículo retirou a peça”, diz.

O promotor de justiça explicou como se identificou que o sistema de ganho de potência havia sido retirado. O veículo foi levado pela família de Alan para fazer uma vistoria no Detran. Quando os peritos da Polícia Civil periciaram o carro entregue e não detectaram o sistema, acionaram o delegado Alex Danny que conseguiu o laudo de vistoria e foi constatado que havia uma peça que estava nas fotos do Detran, mas que havia sido retirada antes de ser entregue para vistoria.

“O que tudo isso vem a modificar o caso? Isso complica a vida do acusado. Mentiu pela primeira vez ao dizer que não estava na festa e a polícia provou que ele se encontrava na festa. Depois mentiu de novo dizendo que o carro não era turbinado e foi comprovado que o veículo era modificado. Um carro do tipo que é aquele veículo, leve, já com um motor 2.0 somado a uma peça que faz ele correr ainda mais, mostra que é um veículo usado para disputas”, afirma.

Efrain Mendonza conta como vai ser a manifestação do Ministério Público. “Vamos denunciar por fraude processual quem fez esse delito. Foi um familiar, o que justifica a prisão de Alan. Se preso, estão fazendo coisas a seu favor, imagina se tivesse solto. Eu vou denunciar os dois por crime de racha, independente. Os dois atravessaram todo o bairro Vila Ivonete expondo as pessoas ao perigo até que mataram aquela jovem trabalhadora. Eu não estou aqui falando de acidente, estou falando que mataram. Os dois serão denunciados por homicídio. Ainda temos que ter acesso completo ao inquérito, mas vamos denunciar ambos também no artigo 136 que é expor ao perigo no caso do Ítalo, a namorada, e do Alan, a pessoa que o acompanhava”, afirma.

O prazo para que o delegado Alex Danny conclua o inquérito e envie ao Ministério Público termina neste domingo, 6.