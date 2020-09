Professor aprovado em concurso não consegue tomar posse e vende bananas para sobreviver

Quem for viajar em novembro pela Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul a Gol vai pagar pelas passagens de ida e volta R$ 349,12.

A decisão da companhia VoePass de lançar voos no Acre no final de outubro já está beneficiando os consumidores do estado que precisam viajar de avião. As passagens para Cruzeiro do Sul, Manaus e Porto Velho, cidades que serão atendidas pela VoePass, já estão sendo vendidas por valores menores para viagens nos meses de outubro e novembro deste ano. De Rio Branco para Cruzeiro do Sul a Gol está vendendo as passagens de ida e volta por R$ 349,12. (Veja detalhes na imagem abaixo).

No início de agosto, antes da VoePass ter anunciado a entrada no mercado do Acre, a ida e a volta pela Gol para viagem em novembro estavam sendo vendidas por R$ 450. Lembrando que a Gol só vai retomar os voos em Cruzeiro do Sul no dia 1° de novembro deste ano. A VoePass promete passagens aéreas promocionais, mas ainda começou a vender os voos do Acre.

As passagem de Rio Branco para Manaus estão disponíveis nos voos da Gol por R$ 716 e para Porto Velho, pela mesma companhia, a ida e a volta podem ser compradas por R$ 618. Antes da VoePass anunciar voos no Acre, essas passagens custam pouco mais de R$ 800.

Neste final de semana é possível comprar a ida e a volta de Rio Branco para Brasília por R$ 593,02. Essas ofertas fazem parte da promoção Semana do Brasil que vai até 13 de setembro. Todas as passagens estão com todas as taxas incluídas..

Promoção voos de Rondônia

Nos voos sem escalas da Azul de Porto Velho para Cuiabá a nossa equipe encontrou os bilhetes de ida e volta por apenas R$ 611,91. Pela companhia Gol é possível viajar em voo sem escalas de Porto Velho para Manaus pagando apenas R$ 541,17.

As passagens aéreas de ida e volta de Porto Velho para Brasília custam R$ 593,02. Neste final de semana de feriado prolongado é possível garantir descontos especiais na reserva do hotel. Basta fazer a pesquisa no link abaixo.

