Morador é ferido com um tiro por não pagar pedágio a criminosos no Amapá

O morador do Ramal do Pica Pau, na região do bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco, Samuel Lima da Silva, de 31 anos, foi ferido com um tiro após se negar a pagar um pedágio na noite desta sexta-feira, 4.

De acordo com informações da vítima repassadas a polícia, Samuel estava caminhando no ramal com destino a sua casa, quando foi abordado por criminosos que vivem cobrando pedágio aos moradores da região. Segundo a polícia, Samuel que mora no ramal há cerca de um ano, se recusou a pagar o tributo. Quando a vítima chegou em casa, criminosos não identificados, foram até a residência de Samuel, e pediram explicações, indagando o porquê que ele não pagou o pedágio. Ao receberem a resposta da vítima, dizendo que não tinha dinheiro, um dos criminosos, em posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu a boca de Samuel. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr para dentro de sua residência e pedir ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do do crime e em seguida saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.