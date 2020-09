Mailza destina R$ 300 mil para reforma da quadra de esporte em Manoel Urbano

Depois de anunciar a redução do horário de atendimento por conta de duas de suas três funcionárias terem contraído o novo coronavírus, a única casa lotérica de Xapuri terminou por interromper temporariamente o funcionamento e fechou as portas ao público nesta quinta-feira, 3.

Um aviso divulgado via internet por uma das funcionárias do estabelecimento diz que, seguindo a Lei 13.979/2020, que prevê política de exames obrigatórios, isolamento e quarentena, a casa lotérica Globo da Sorte está temporariamente fechada como medida preventiva do novo coronavírus (covid-19).

O comunicado diz ainda que no período de quarentena e isolamento para conter o coronavírus a casa lotérica passará por processo de higienização completa e pede a compreensão e a colaboração dos clientes. A retomada do atendimento deverá ocorrer apenas na próxima semana.

O ac24horas conversou com uma das funcionárias contaminadas, Maria do Carmo Oliveira, mais conhecida como Carminha. Ela informou que tem alguns sintomas da doença, mas que se recupera em casa. Sobre a reabertura da lotérica, ela explicou que vai depender de quando as altas médicas forem concedidas.

“O médico informou que eu poderia ter alta na próxima segunda-feira, caso não tenha mais nenhum sintoma, mas será feriado de 7 de setembro já sabemos que a liberação não ocorrerá nesse dia. Então vamos depender disso para que a retomada do atendimento possa ocorrer”, esclareceu.

O fechamento da casa lotérica representa um grande problema para a cidade, que não dispõe de agência da Caixa Econômica Federal. Durante o período em que o atendimento estiver suspenso, a alternativa mais viável para os usuários dos serviços será se dirigir ao município de Brasiléia.

Xapuri é o segundo município do Acre em incidência da covid-19, com taxa de 5.066,5 casos por grupo de 100.000 habitantes e mais de mil casos registrados em números absolutos. Desde a chegada da pandemia ao município, 15 pessoas foram a óbito em decorrência de complicações da covid-19.