Live da Diocese vai arrecadar dinheiro para o Lar Vicentino

A acreana está percorrendo várias cidades do Estado mostrando as belezas e culturas locais

A acreana Gleici Damasceno, que participou do reality show Big Brother Brasil (BBB) está em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 4, no Vale do Juruá, gravando cenas para o produto audiovisual sobre o Acre que ela está produzindo e que será exibido em seu perfil no IGTV, ferramenta do Instagram.

Junto a outras celebridades, Gleici foi convidada pelo Instagram a gravar episódios mostrando o dia a dia. Estudante de Teatro, Gleici optou por gravar 8 episódios sobre o Acre. Hoje pela manhã, ela e o secretário municipal de Cultura e Turismo de Cruzeiro, Aldemir Maciel, gravaram cenas na Catedral Nossa Senhora da Glória e no Mercado da Farinha. Ela ainda fará entrevista com uma jovem liderança indígena da região.

Gleici também irá visitar o Rio Crôa e o Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, na fronteira com o Peru, único lugar do Acre onde há cachoeiras e uma caverna recentemente descoberta.

Em Sena Madureira, tomou um café da manhã regional e vai mostrar um pouco da história do Padre Paulino. Em Tarauacá, mostrará o abacaxi gigante e, em Feijó, o famoso açaí.

Do Juruá ela mostrará a beleza cênica, as potencialidades e um pouco das histórias de personagens locais.