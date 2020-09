Governo confirma interesse da empresa VoePass, antiga Passaredo, em realizar voos no Acre

Uma colisão entre uma bicicleta e um carro deixou um ciclista ainda não identificado gravemente ferido no final da tarde deste sábado, 4. O acidente aconteceu na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo I, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o ciclista estava trafegando no sentido centro-bairro, quando ao fazer uma curva em uma ladeira, perdeu o controle da bicicleta e colidiu de frente com um veículo modelo Celta, que trafegava no sentido contrário. Com impacto o ciclista bateu fortemente com a cabeça no para-brisa do carro. O condutor do Celta fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o ciclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo o médico do SAMU, o paciente sofreu um traumatismo craniano.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A bicicleta foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito.