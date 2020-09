Em resposta à Moisés, Rocha diz que Cameli busca pessoas da FPA para ocupar o governo

Foto: Reprodução/Contilnet

O velório do ex-deputado federal Alércio Dias ocorre na manhã desta sexta-feira, 4, no hall da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco. O enterro está previsto para ocorrer no Cemitério Morada da paz. Há profissionais na entrada da Aleac gerindo a entrada de pessoas ao local, que é feita sob protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Alércio faleceu na noite dessa quinta-feira, 3, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana. Ele estava internado desde a última segunda-feira, vítima de um grave problema gastrointestinal. O governo do Acre emitiu nota de pesar após confirmação da morte do ex-político, que antes de morrer foi secretário na gestão de Gladson Cameli.

Nascido em Joinvile (SC) e graduado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1974, assumiu em 1979 a presidência da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), no governo de Joaquim Falcão Macedo (1979-1983).

Em novembro de 1982 elegeu-se deputado federal pelo Acre na legenda do Partido Democrático Social (PDS). Já em novembro de 1986, concorreu a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte pelo PFL. Eleito, iniciou novo período legislativo em 1º de fevereiro de 1987, dia em que foram instalados os trabalhos constituintes.

Já em 1994, elegeu-se deputado estadual pelo PFL, assumindo sua cadeira no Legislativo acreano e foi ainda secretário de educação no governo de Orleir Cameli.