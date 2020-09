Dois bicudos não se beijam 

Alguns aloprados costumam atribuir à imprensa fomentar uma briga entre o governador Gladson Cameli e seu vice Major Rocha. Assim se posicionam para agradar o ego do poder. Mas a realidade é outra. A imprensa registra fatos. O desentendimento mais recente foi esta semana. Ficou de haver um encontro entre ambos em São Paulo para lavar a roupa suja. Não aconteceu. Na quinta-feira, se queixa o vice Major Rocha de ter feito várias ligações de Brasília para tratar de assuntos institucionais ao Gladson, e ele não atendeu a nenhuma. “Ontem, ele me ligou várias vezes e para dar o troco, não lhe atendi”, contou Rocha ao BLOG. No meio deste clima revolto veio o decreto de demissão de indicados pela deputada federal Mara Rocha (PSDB), que ocupavam cargos de confiança no governo. O Rocha reagiu fazendo uma postagem criticando que, enquanto o governador demite os que fizeram campanha para ele, a administração está lotada de figuras que estavam em posições privilegiadas na Frente Popular, comandada pelo PT. Cita sempre a Segurança, onde quem dá supostamente dá o tom na gestão são integrantes do grupo do ex-candidato a vice na chapa do Marcus Alexandre (PT), Emylson Farias, que perdeu a eleição. O Gladson tem reclamado nas conversas mais reservadas que não sabe mais o que fazer para agradar o Rocha. “Preciso respirar,” reclamou Gladson a amigos esta semana. Este é o clima. Não adianta querer tapar o sol com a peneira com a sabujice de culpar a mídia. Os fatos narrados acima são o retrato fiel das relações entre o governador Gladson e seu vice Major Rocha, nada amistosas e sem luz no fim do túnel.

NÃO SABEREI RESPONDER

Não me perguntem como é que este filme vai acabar, porque sinceramente não me arrisco a palpitar. Mas não se trata de fazer adivinhação, antever que o clima entre o Gladson e o Rocha tende a esquentar durante a eleição na capital, onde defendem candidatos diversos a prefeito.

RICHARD BRILHANTE

Quando vejo alguém com bom currículo disputando uma eleição, sempre registro no BLOG. O faço agora com o professor de História e presidente do DCE da UFAC afastado, Richard Brilhante (PDT), que buscará um mandato de vereador, em Rio Branco.. Se os qualificados não disputarem eleições, os desqualificados tomam conta da política.

PAPAGAIADA

Com todas as papagaiadas do presidente Bolsonaro, ainda assim o cenário o favorece por falta de adversários fortes. A última foi exigir que uma criança tirasse a máscara para falar com ele.

APOIO GARANTIDO

Embora sua intenção fosse ter o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) de candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, e não como vice do professor Zequinha (PROGRESSISTAS), mesmo assim o senador Sérgio Petecão (PSD) foi ontem ao município hipotecar seu apoio à chapa.

VELHAS CARAS

A frente do PT-PCdoB-PSB, formada em Tarauacá para apoiar a candidatura do comunista Chagas Batista a prefeito, não trouxe nada de novo, mas velhos caras que sempre estiveram no mesmo palanque no município, como Edvaldo Magalhães, Jenilson Lopes e Perpétua Almeida.

CHAPA FECHADA

O forte candidato a prefeito de Tarauacá pelo DEM, Abdias da Farmácia, conseguiu um apoio importante para ser o seu vice, Bebé Damasceno (PSDB), mãe do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que desistiu de disputar a prefeitura. Bebé sempre foi ativa nas campanhas do filho Rodrigo.

ALIANÇA COSTURADA

Conversei ontem com a vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS), e me disse que, as conversas evoluíram, para ela ser a vice da mística candidata a prefeita, Néia Lima (PDT), que diz ter atendido um pedido de Jesus Cristo para disputar a prefeitura de Tarauacá.

NÃO PREJUDICA

Na avaliação do grupo do ex-prefeito Vagner Sales, seria melhor se a candidatura de Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul tivesse o apoio do governador Gladson Cameli. Mas a sua decisão de ficar fora da campanha no município, não mudará a boa aceitação do Fagner.

AGUARDAR AS PESQUISAS

Não se discute que o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) conseguiu montar um forte arco de alianças em torno da candidatura a prefeito do professor Zequinha (PROGRESSISTAS). Vamos saber como reagirão os cruzeirenses ao novo cenário, nas pesquisas do fim do mês.

CAMPANHA PROFISSIONAL

O candidato a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), não vai para a disputa de forma amadora, mas profissional. A sua campanha vai mesclar visitas aos bairros e forte presença nas redes sociais. E deverá ser montada em uma ampla estrutura. No que vai dar, é com as urnas.

DEMISSÕES CONFIRMAM

O BLOG publicou esta semana uma declaração do Gladson de que não queria mais conversa com a deputada federal Mara Rocha (PSDB). E a confirmação que o rompimento é para valer, veio ontem com a demissão de indicados da deputada que estavam em cargos no governo.

NÃO TIREM DO JOGO

Tenho conversado com vários candidatos a vereadores dos mais diversos partidos e observado que, nos depoimentos há consenso de que a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), não é cavalo paraguaio, principalmente, na periferia, nos grotões. Não o tirem de jogo.

DESTINO INCERTO

Com as demissões de ocupantes de cargos de confiança indicados pela aliada deputada federal Mara Rocha (PSDB), quem ficou numa posição delicada foi o secretário Edivan Maciel. Entregará o cargo, numa demonstração de lealdade à Mara, ou vai continuar no governo?

VOLTANDO Á POLÍTICA

Quem vai tentar voltar a ter um mandato é o ex-deputado Gilberto Diniz, candidato a vereador em Sena Madureira. Diniz, que já foi deputado, pecou por não formar grupo político. Ninguém continua muito tempo na política quando olha só para o próprio umbigo.

FECHADO NO SILÊNCIO

Com o mandato cassado, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, tem se mantido calado sobre qual será a sua posição caso não consiga ter o mandato de volta. Vai tentar uma candidatura da irmã Idelcleide Cordeiro a prefeita de Cruzeiro do Sul, pelo SOLIDARIEDADE?

SEDIMENTAR O NOME

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) está indo para a disputa da prefeitura de Sena Madureira numa de franco atirador. Se não ganhar sedimenta o caminho para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2022, este sim o seu grande sonho político.

COMO FICA O JAMYL?

Com o presidente do PSC, Pastor Everaldo, preso, é de se perguntar como é que ficará a candidatura do ex-deputado Jamil Asfury (PSC) a prefeito de Rio Branco, no novo cenário.

JV ENCOLHIDO

O ex-senador Jorge Viana (PT) sempre foi ativo na política, na manifestação de suas opiniões, na defesa do que acha certo, mas tem se notado por parte do JV uma cautela nesta campanha.

O MOTIVA MAIS

A decisão do governador Gladson Cameli de não participar da campanha pela prefeitura de Tarauacá tem dois fatos, que o motivam a ficar neutro: seus aliados, deputados federais Alan Rick (DEM) e Jesus Sérgio (PDT) têm candidatos diferentes a prefeito do município.

AGORA É PARA VALER

Depois das convenções municipais, que se encerram dia 16, começará de fato a corrida para as prefeituras, porque os candidatos poderão ir para as ruas com suas campanhas. As pesquisas que virão depois deste período serão mais balizadoras.

AINDA NÃO REAGIU

O candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Roberto Duarte (MDB), precisa começar a reagir nas pesquisas. Para não virar uma Eliane Sinhasique, que como ele, foi bem no parlamento, mas não conseguiu traduzir isso em votos quando disputou a PMRB.

MUITO MAIS DO QUE ISSO

O senador Márcio Bittar (MDB) precisará mais do que colocar partidos pequenos para ancorar o seu candidato à PMRB, deputado Roberto Duarte (MDB), se quiser vê-lo decolar para tentar chegar no segundo turno.

FRASE MARCANTE

“O típico do gênio é fornecer idéias aos cretinos que vêm vinte anos depois.” Aragon.