Bebedeira entre casal termina com homem gravemente ferido no Pronto-Socorro

Uma bebedeira entre família em uma residência localizada na rua Projetada, na invasão do bairro Distrito Industrial, em Rio Branco, terminou com o jovem Leôncio Morais Inácio, de 22 anos, ferido com um golpe de faca no peito na noite desta sexta-feira, 4.

De acordo com informações da polícia, um casal estava bebendo em casa quando, Leôncio, começou a discutir com a mulher e começaram a se agredir. A mulher correu até a cozinha, pegou uma faca, e desferiu um golpe no peito de Morais. Após a ação a autora do crime fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A polícia colheu informações para tentar procurar pela autora do crime na região, mas mulher não foi encontrada até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).