Após exonerações ligadas à irmã, Major Rocha lamenta rumo que o governo está tomando

O vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 04, para lamentar as exonerações de cargos comissionados ligados a sua irmã, deputada federal Mara Rocha, do governo Gladson Cameli.

As exonerações são resultado das farpas públicas trocadas entre Gladson e Mara nas últimas semanas e o consequente rompimento político entre os dois. Ao anunciar que iria para o PSDB, Gladson teve como boas vindas a declaração da parlamentar, que no ninho tucano “tinha ordem”.

No Facebook, Rocha afirmou que dos 17 exonerados, apenas nove são de indicação da irmã e destacou que os demais sonharam com a mudança.

“Pra esses 9 e para muitos outros resta agora a frustração de ver as “sombras” do governo que ajudaram a eleger abrigar quem estava do outro lado, quem estava na Frente Popular e até trabalhando contra”, afirmou.

Em outro trecho, o vice-governador afirmou que os exonerados são vítimas de uma briga política no qual não tiveram participação. Ele afirmou que os nove exonerados trabalharam na eleição passada para Gladson, Petecão, Márcio Bittar e Mara Rocha.

“O velho General Sun Tzu ensinava que não é prudente um exército abandonar seus soldados após a batalha. Que um bom General está com os seus comandados no campo de batalha e na alegria das vitórias. De minha parte, como um velho soldado que enfrentou o petismo de frente, enquanto muitos que estão no nosso governo se banqueteavam com o PT no Acre e/ou em Brasília, como alguém que ajudou a conquistar a vitória que tivemos, me resta lamentar o rumo que estamos tomando”, encerrou.