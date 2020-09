Após críticas de Major Rocha, Moisés Diniz sai em defesa de Gladson Cameli

Um motorista que apresentou teste do bafômetro positivo para embriaguez alcoólica dirigia um veículo modelo Citroën C4 Pallas quando colidiu numa máquina retroescavadeira. O condutor do Citroën, José Divino da Silva, ficou ferido teve o carro totalmente destruído na noite desta sexta-feira, 4, na Via Verde, em frente ao Estádio Florestão, no bairro Floresta Sul em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor do Citroën trafegava no sentido bairro-centro em alta velocidade quando passou em um quebra-molas, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira da máquina retroescavadeira que trafegava no mesmo sentido. Com o impacto, José sofreu escoriações. Já a máquina retroescavadeira colidiu com o muro do estádio Florestão.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e ao chegar ao local o motorista não quis o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para os trabalhos de perícia e em seguida ajudou no trânsito na região.

O teste do estilômetro (bafômetro) foi realizado e os policiais constataram que teor de álcool em José Divino foi de 0,84 mg/L, ou seja, o motorista estava totalmente embriagado.

Durante uma vistoria no carro do motorista, os policiais encontraram uma pistola. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e José Divino foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).