Programa Criança Feliz diz que visitou mais de 5,3 mil famílias no Acre

Com adaptações que o momento exige, o programa Criança Feliz, que promove visitação familiar para a primeira infância, realizou 5.363 visitas em 19 municípios do Estado do Acre.

Segundo dados atualizados até a última segunda-feira, 24 de agosto, foram realizadas quase 35,9 milhões de visitas em todo o país ao longo da execução do programa, que tem como objetivo o acompanhamento da gestação e dos primeiros anos de vida da criança, com orientações aos cuidadores sobre a importância de atividades que estimulem o desenvolvimento de habilidades cognitivas, linguísticas, motoras e socioemocionais.

Desse total, seis milhões ocorreram entre março e agosto, período de enfrentamento ao Covid-19. Recentemente, diz o Ministério da Cidadania, o Criança Feliz superou a cifra de mais de um milhão de atendidos ao redor do Brasil.

Já foram registrados 1,04 milhão de indivíduos visitados desde o início da iniciativa. São 839.100 famílias, 857.136 crianças e 188.814 gestantes atendidas por mais de 21 mil visitadores, amparados por quase quatro mil supervisores. Dos 2.935 municípios com adesão ao programa, 2.748 (93,6%) já tiveram visitas registradas.

Em função da pandemia, e para não paralisar o trabalho, o atendimento remoto foi autorizado em abril, por meio de uma portaria. Assim, foi possível que os visitadores desenvolvessem atividades e as enviassem às famílias pelo celular, para que os pais ou responsáveis aplicassem com as crianças. Quando não há acesso à tecnologia, as visitas presenciais seguem ativas, com todos os cuidados necessários.

No Acre, 1.276 gestantes receberam a visita, somando total de 6.901 indivíduos atendidos.