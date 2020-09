Professora cria vaquinha para construir quarto de estudos a aluno de baixa renda

O jovem bolsista no curso de Direito divide uma casa de 3 cômodos com 6 pessoas

Amigos, colegas e ex-professores do estudante do curso de Direito Paulo Ricardo Sales, de 19 anos, criaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 3 mil. A intenção é ajudar o jovem a construir um quarto em sua casa para que ele tenha condições de seguir com os estudos. Atualmente, ele divide uma casa de três cômodos com outras cinco pessoas. As irmãs adolescentes de 15 e 17 anos, dividem o mesmo quarto com o jovem.

Paulo Ricardo Sales é bolsista integral do Programa Universidade para Todos (Prouni). A iniciativa da vaquinha online partiu de sua ex-professora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Renata Abreu, e de seu colega Victor Vehga. A professora relata que ao visitar o seu ex-aluno percebeu que as condições necessárias para estudos no formato de Educação à Distância (EAD) eram bem difíceis.

Ela conta que nessa visita entregou um computador de mesa para ajudá-lo nos estudos, mas percebeu que as condições não eram as ideais, então nasceu a ideia de iniciar uma vaquinha para construir um quarto acoplado para que Paulo tivesse um lugar para realizar os estudos que a faculdade de Direito exige.

“Fui testemunha do seu esforço em obter pontuação necessária para ingressar na faculdade de Direito. Lamentavelmente, o Paulo não obteve êxito na UFAC, mas ele não perdeu as esperanças e se inscreveu no Prouni e, para sua sorte, foi contemplado com uma bolsa 100% na Unimeta para o curso de Direito”, relatou.

A professora pediu para ele fazer um vídeo com a finalidade de buscar apoio financeiro para conseguir construir um quarto. “Um cômodo acoplado a uma das paredes de sua casa, para que ele possa ter um pouco mais de sossego nas aulas remotas e fazer as atividades que a faculdade demandar. Ele não tem privacidade e nem espaço para estudar”, afirmou Renata.

No vídeo, o estudante fala das dificuldades que ele e a sua família vem enfrentando nesse período de pandemia, e pede a colaboração dos acreanos para a construção do seu quarto que irá servir para os seus estudos.

Ao ac24horas, Paulo Ricardo Sales falou das dificuldades do ensino à distância. “Só é ruim mesmo pra estudar… porque na hora que começa as aulas elas [irmãs] ficam de fora do quarto, pois necessito de silêncio. Estudar Direito exige muita concentração e o silêncio é essencial”, afirmou.

Link da vaquinha: https://abacashi.com/p/apoie-um-estudante