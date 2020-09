Parecem blocos de carnaval, mas não são. Na verdade, trata-se apenas de uma briga provinciana e cômica que tomou conta da cidade de Brasiléia. Os “sujos” de um lado e os “mal-lavados” do outro. Os “sujos” apoiam a pré-candidatura de Leila Galvão e os “mal-lavados”, a reeleição da prefeita Fernanda. Tudo porque Fernanda tem o apoio do ex-prefeito Everaldo Gomes, que saiu do MDB e foi para o SOLIDARIEDADE, e Leila do ex-prefeito Aldemir Lopes. Acontece que Everaldo e Aldemir são réus nos mesmos processos. Foram presos por determinação da justiça (o julgamento está em fase final). Como a eleição está polarizada entre criadora e criatura, os “sujos” e os “mal-lavados” se engalfinham nas redes sociais. No frigir dos ovos pouco importa de que lado estão os dois ex-prefeitos quando o eleitor decide por um candidato está decidido. São apenas fatos que tornam uma campanha eleitoral mais empolgante. De qualquer maneira quem vencer a eleição vai precisar de bastante água e sabão até que venha o próximo carnaléia, carnavale ou mesmo o carnaval tradicional.

“Tua justiça Deus…é firme como as montanhas e profunda como o mar”. (Davi, o rei segundo o coração de Deus)

. O que dizem os homens:

. “Prefiro perder a eleição a renunciar aos meus princípios”. (Minoru Kimpara, pré-candidato a prefeito pelo PSDB).

. “Todos agora querem imitar o meu projeto produzir para empregar, sabem que é essa é a única saída”. (Tião Bocalom, pré-candidato a prefeito pelo PROGRESSISTAS).

. “A gestão da prefeita Socorro Neri ainda é do PT, se ela vencer vai ter a dela mesma”. (Jamyl Asfury, pré-candidato pelo PSC).

. “Dá uns empurrões nele…”. (Do vereador Juruna, ordenando aos camelôs ligados a ele que agredissem o pré-candidato Jamyl, que fazia uma visita no calçadão).

. “Sou um homem de palavra, o meu partido terá sim candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul”. (Nicolau Júnior, presidente da Aleac).

. “Acho perfeitamente normal”. (do pré-candidato a prefeito pelo PV, Pedro Longo, sobre o apoio do governador Gladson a prefeita Socorro Neri).

. “Me perdoe major Rocha, eu errei”. (Ruy Birico)

. “Serei candidato a reeleição na minha querida Cruzeiro do Sul”. (Ilderlei Cordeiro)

. “O PT poderá sim formar uma aliança com o MDB no futuro”. (Carioca e Jorge Viana).

. “O MDB pode sim compor com o PT mais na frente”. (Flaviano Melo).

. “Eu preciso respirar”. (Governador Gladson Cameli ao comentar sua relação com o seu vice major Rocha).

. “O que quero com o Gladson é uma repactuação do que acertamos lá atrás”. (do vice-governador major Rocha).

. “Queria poder encher tua cara de porrada”. (presidente Bolsonaro ao repórter que lhe perguntou sobre o dinheiro na conta da Michele depositado pelo Queiróz).

. “Os políticos vêm no meu gabinete conversam, conversam e se contradizem o tempo todo”. (General Golbery do Couto e Silva, chefe da Casa Civil dos presidentes Geisel e Figueiredo, arquiteto do “pragmatismo responsável e do modelo de abertura política)

. Só sei que nada sei”. (Sócrates, o grego pentelho da história).

. Uma boa sexta-feira!