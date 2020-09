Governo divulga resultado final da prova de títulos do processo seletivo do Iapen

O adolescente Ruan Pablo Vale da Silva, de 14, anos, foi morto a golpes de ripa na madrugada desta sexta-feira, 4. O crime aconteceu próximo a residência de Ruan, na rua Carlota Joaquina, no Conjunto Carandá, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Ruan estava em casa quando o autor do crime, identificado como Daniel Alves Barbosa, que estava sob efeito de entorpecente, entrou na casa da vítima, deu um abraço em Ruan dizendo que era seu amigo e o atraiu para fora da residência. Em seguida, o criminoso começou a brigar com o adolescente, o agrediu e, em posse de uma ripa, desferiu vários golpe que atingiram a cabeça de Ruan. Após a ação o criminoso fugiu do local. Segundo a polícia, antes de matar Ruan, Daniel já havia brigado na rua com várias pessoas.

Familiares ao verem o adolescente desmaiado na rua, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Ruan que já se encontrava morto.

Policiais Militares e Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida, colheram as características do autor do crime e durante um patrulhamento na região encontraram o criminoso que foi preso em flagrante.

O corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla). Daniel está a disposição da justiça e responderá pelo crime de homicídio.