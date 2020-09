Governo divulga nota e luto oficial pela morte de Alércio Dias

O velório do ex-deputado federal Alércio Dias, morto na noite desta quinta-feira, 3, em uma UTI do Hospital Santa Juliana ocorreu durante toda a madrugada no hall da Assembleia Legislativa do Acre, onde também foi parlamentar.

O governador Gladson Cameli publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Alércio que desempenhou funções no governo do estado como a presidência da Eletroacre e também foi Secretário de Educação no governo Orleir Cameli.

Além de se solidarizar com os amigos e familiares, o governo confirma o decreto de luto oficial no Acre pelos próximos três dias.

Leia a nota de pesar do governo do estado:

O Governo do Estado do Acre manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado federal, ex-deputado estadual e ex-secretário estadual de Educação, Alércio Dias, ocorrido nesta quinta-feira, 3, em Rio Branco.

Alércio Dias era formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Servidor público, foi também deputado federal entre os anos de 1983-1987 e 1987-1991. Ocupou o cargo de diretor-presidente na extinta Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), no ano 1979. Foi eleito deputado estadual e, neste período, licenciou-se do mandato para ser secretário de Educação no governo de Orleir Cameli.

Consternados, nos solidarizamos com os amigos e, em especial, à família, pela inestimável perda. E em respeito à memória de Alércio Dias o Estado irá decretar luto oficial de três dias.

Que o Espírito Santo de Deus console a todos neste momento de profunda dor e tristeza.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre.