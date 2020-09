Comitê autoriza que clínicas e laboratórios de faculdades voltem a atender à população

O governo do Acre está elaborando medidas para poder retomar parcialmente as atividades de cunho cultural após o pico de contágio do novo coronavírus. A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) está elaborando diretrizes que irão estabelecer as normas e ações para que os espaços administrados pelo órgão possam retornar as atividades com segurança.

Conforme publicado pela Agência de Notícias do Acre, a FEM garante que as diretrizes visam dar proteção e segurança aos servidores e usuários que irão ser atendidos em cada um desses espaços.

Cada coordenador de espaço deverá avaliar as condições que serão necessárias para essa retomada, considerando a realidade de cada local. Neste primeiro momento, será permitida a abertura com 30% da capacidade de atendimento ao público, mediante o cumprimento das medidas de proteção contra a Covid-19.