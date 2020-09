Cemitério Jardim da Saudade sofre incêndio criminoso em Rio Branco

O presidente da Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista do Acre (PDT), Jefferson Barroso, até então pré-candidato do PDT à prefeitura de Rio Branco publicou uma nota nesta sexta-feira, 04, chancelando a indicação do advogado Eduardo Ribeiro (PDT) para vice de Socorro Neri (PSB).

Em nota, os pedetistas agradeceram os demais “partidos políticos que exercitam o diálogo e respeitosamente procuraram o PDT para apresentar seus respectivos pré-candidatos à prefeitura da capital acreana”.

O PDT afirma que a escolha em indicar Eduardo Ribeiro de vice de Socorro Neri teve o aval da direção estadual e nacional.

A indicação de Ribeiro para vice de Neri, já tinha sido dado em primeira mão no final de agosto pelo ac24horas. Segundo informações, o entendimento em torno do nome de Ribeiro foi unânime entre os partidos que apoiarão a reeleição de Neri, que, inclusive, teria aprovado a indicação do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Filho do Conselheiro do Tribunal de Contas, Valmir Ribeiro, Eduardo Ribeiro, 35 anos já foi superintendente do Incra no Acre e recentemente comandou a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (SEGATI) da Prefeitura de Rio Branco até fevereiro deste ano.