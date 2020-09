Caixa terá quatro agências abertas neste sábado (5) para atender Auxílio Emergencial

A cidade de Sena Madureira, localizada na região do Purus, no Acre, alcançou mais de mil pessoas curadas nessa semana após infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). No boletim epidemiológico emitido pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nessa quinta-feira, 3, a cidade estava com 1.256 altas médicas confirmadas.

O número de altas aponta que das 1.435 pessoas que tiveram exame positivo para Covid-19, apenas 179 pacientes permanecem com o vírus. Somente um exame da cidade ainda aguarda por resultado junto ao laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco, conforme aponta o boletim.

Sena Madureira aparece na 12ª posição no ranking de incidência da Covid-19 por habitantes no Acre. Até o momento, a cidade registrou 11 óbitos por complicações da doença. A taxa de letalidade do município está em 0,8%.

Nessa quinta, o Acre teve mais 4 mortes e 108 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Agora, o Estado possui 25.027 pessoas contaminadas e 622 óbitos no total.