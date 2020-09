Xapuri é o 7º município do Acre a superar os 1.000 casos de Covid-19

Foto: ac24horas.com/Sérgio Vale

A capital do Acre ultrapassou a marca dos 10 mil contaminados pela Covid-19 no início desta semana. Nesta quinta-feira, 3, um dia após o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre divulgar que todos os municípios ainda se mantém na bandeira amarela da pandemia, Rio Branco registra 10.071 pessoas que já se infectaram com o vírus.

No Acre, a segunda cidade com maior acúmulo de casos da doença é Cruzeiro do Sul. A cidade mais importante do Vale do Juruá se encontra com 3.163 pessoas que já se contaminaram com a Covid-19.

Tarauacá, Feijó, Brasileia e Sena Madureira também possuem mais de mil infectados, conforme boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Xapuri, que está com 979 registros positivos, deve ser a sétima cidade acreana a alcançar mais de mil infectados.

Nesta quinta, mais 4 mortes e 108 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram confirmados nesta. Agora, o Acre confirma 25.135pessoas contaminadas e 622 óbitos.