Morre aos 77 anos o pecuarista e ex-deputado federal Alércio Dias, no Santa Juliana

O Ministério da Saúde afirma que o Acre é o segundo estado da região Norte com menor número de mortes por Covid-19. Nesta quinta-feira, o Estado atingiu a marca de 622 óbitos pela doença. Mesmo assim, em comparação aos demais estados da região, se coloca numa posição positiva, ficando atrás apenas do estado de Roraima, que tem 595 óbitos. Já o Amapá registrou 668 mortes pelo novo coronavírus nesta quinta.

Em março, o Acre registrou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, o governador Gladson Cameli travou uma batalha para garantir que a população tivesse a assistência necessária para o enfrentamento da pandemia. “Estamos fazendo tudo o que é possível para dar o máximo de condições no atendimento aos pacientes com coronavírus. Ampliamos o número de leitos de UTI, ampliamos o Into. Em Cruzeiro do Sul, entregamos uma ala do Hospital do Juruá que estava abandonada há 30 anos. Esses investimentos são fundamentais para enfrentarmos o coronavírus e gostaria de reafirmar que salvar vidas sempre será a nossa escolha número um”, ressaltou Cameli à Agência de Notícias do Acre.

A Sesacre afirma que atualmente o Estado conta com 90 leitos de UTI e 352 leitos de enfermaria, tendo sido investidos mais de 94 milhões no enfrentamento ao coronavírus. “Sabemos que o nosso estado é um dos que registra o menor número de mortes pela Covid-19. Isso nos dá mais força para seguir firme no enfrentamento da pandemia. É um trabalho conjunto que se inicia na ponta, com o esforço e empenho dos profissionais”, destacou o titular da Saúde, Alysson Bestene.