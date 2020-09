Médico falta trabalho e agricultora hipertensa fica sem atendimento em Rodrigues Alves

O paciente F.P.L, de 58 anos, deu entrada na Unidade Básica de Saúde Tia Vicência, no dia 27 de agosto. Foi encaminhado ao Centro de Saúde Félix Bestene Neto, que é a unidade de referência para covid-19 no município, depois foi transferido para o hospital Epaminondas Jácome, de onde seguiu para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco, onde morreu, na última segunda-feira, 31.

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri registrou mais 14 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta terça-feira, 1°. Assim, o número de infectados saltou de 953 para 967, nas últimas 24 horas. Pela atual média de novos casos diários, o município que é o segundo em incidência de covid-19 no estado, com taxa de 4.895,7 casos por 100 mil habitantes, deverá atingir o número de 1.000 infectados ainda nesta semana.

O número de mortes por complicações da covid-19 chegou a 15 em Xapuri. Esse número, no entanto, diverge do que consta no Boletim do Departamento Estadual de Vigilância em Saúde (DVS), que só consignou 13 óbitos para o município até a última atualização. De acordo com a coordenação da unidade municipal de referência para o novo coronavírus, essa diferença se dá meramente em razão do ritmo de processamento das informações.

Os números

De acordo com a atualização desta terça-feira, 1, do Boletim Municipal, Xapuri tem agora 1.788 casos notificados, dos quais 967 foram conformados e 783 descartados e 38 ainda estão em análise. 1.547 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes da Semusa. 693 pacientes tiveram alta médica, por terem cumprido o tempo de isolamento previsto pelo protocolo do Ministério da Saúde, 5 estão internados e 15 não resistiram ao vírus, indo a óbito.