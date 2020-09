Ifac oferece pacote de dados móveis para que alunos possam acessar aulas virtuais

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está selecionando estudantes para o projeto “Aluno Conectado” disponibilizando pacote de dados móveis para que alunos vulneráveis economicamente possam desenvolver suas atividades acadêmicas remotamente.

São ofertadas 2.720 vagas para estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Para concorrer, o estudante deve manifestar interesse, preenchendo o questionário socioeconômico disponível no edital, no período de 2 a 8 de setembro.

O edital é destinado a estudantes dos cursos técnicos e superiores presenciais do Ifac, que necessitem de inclusão digital emergencial para acompanhar as aulas e demais atividades acadêmicas. São ofertadas 2.720 vagas para estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

O projeto terá duração de 12 meses, podendo ser interrompido a partir do sexto mês pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) ou a qualquer tempo, caso cessem os efeitos da declaração de calamidade pública.Os estudantes selecionados receberão um chip da OI ou Claro já com o plano de pacote móvel cadastrado. O controle da utilização dos dados será de responsabilidade do aluno.

A relação preliminar da seleção será publicada no dia 9 de setembro e o resultado final com os estudantes classificados será divulgado no dia 11 de setembro, no site do Ifac. Caberá ao estudante ou responsável legal acompanhar todo o processo seletivo e estar atento às datas e exigências constantes no edital através das publicações.

O projeto “Aluno Conectado” é uma medida de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia pelo Coronavírus (Covid-19).

Acesse o edital: https://portal.ifac.edu.br/editais/categoria/edital/arquivos/389/