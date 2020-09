Humaitá aplica a maior goleada do campeonato e Atlético vence o Galvez pelo estadual

Foto: Manoel Façanha

O returno do Campeonato Acreano continua com a média de gols do jeito que o torcedor gosta. Em apenas dois jogos disputados nesta quarta-feira, 3, na Arena Acreana, foram marcados 10 gols.

O número alto se deve principalmente à vitória do Humaitá que aplicou a maior goleada da competição até agora em cima do São Francisco. Ainda com chances de classificação, a equipe de Porto Acre goleou por 8 a 0 o já eliminado time católico. Vinícius, Nigéria Cristiano fizeram os três primeiros. Durante o segundo tempo, Bruninho deu espetáculo e marcou 3 gols em seguida. Kall fechou o “caixão” do São Chico ao marcar o oitavo gol. O São Francisco teve a chance de marcar ainda no primeiro tempo, mas Davi teve dois pênaltis defendidos pelo goleiro Leandro. Após ter se adiantado na primeira cobrança, o goleiro defendeu também a segunda cobrança.

Com a goleada, o Tourão de Porto Acre, assumiu a segunda posição do grupo B e deu passo importante para chegar às semifinais do returno.

Já no clássico entre o campeão do primeiro turno e o atual campeão estadual, melhor para o campeão acreano de 2019. O Atlético Acreano conseguiu uma importante vitória, que lhe coloca na corrida por uma vaga nas semifinais no disputado grupo A.

A vitória do Galo do 2º Distrito foi construída no 2º tempo com Ciel, cobrando pênalti, e Marcos Vinícius, já nos acréscimos.

Com a vitória, o Atlético assumiu a segunda posição no grupo, atrás apenas do Rio Branco no saldo de gols.

A decisão de quem se classifica para as semifinais do 2º turno acontece na última rodada, que será realizada no sábado e domingo próximos. O curioso é que o Rio Branco, atual líder do grupo pode ficar de fora no momento decisivo. Atlético e Plácido também tem 9 pontos, mas, teoricamente, enfrentam adversários mais fracos. O time do interior encara o Humaitá, enquanto o Galo tem pela frente o já eliminado Vasco que só perdeu neste turno. Pelo lado do Rio Branco, o adversário é o forte Galvez.