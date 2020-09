Corrupção, tolerância zero!

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deu uma goleada de 14 X 1, (O dobro do massacre imposto pela seleção Alemã a do Brasil na copa de 2014), confirmando o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por suspeita de corrupção. As evidências de malversação de recursos da Saúde apresentadas pelo MPF são sólidas.

Governadores, senadores, prefeitos, deputados, gestores, servidores e empresários deveriam começar a colocar as barbas de molho porque o recado foi duro. A decisão pode se espraiar Brasil afora como uma onda. Não é mais possível processos intermináveis que confirmam o que disse certa vez o Jô Soares: “A corrupção não é uma invenção do Brasil, mas a impunidade com certeza sim”.

Muitos empresários reclamam que para sobreviver precisam recorrer aos mata-bichos para políticos, prefeitos, secretários e assessores. De acordo com a ONU, OCDE e Transparência Internacional o Brasil está entre os países mais corruptos do mundo.

A corrupção em muitas prefeituras cavalga num excelente quarto de milha, enquanto o combate vai numa velha mula trôpega. É um festival de propinas, jabotis em folhas de pagamentos e coberturas por serviços não prestados. O Tribunal de Contas tem feito o que pode dentro de suas condições e limitações. Precisa de celeridade. MPF, MPE, PF e PC também.

_ Sobre o tema, o presidente Jair Bolsonaro come sardinha e arrota caviar. (A corrupção não era só nos governos do PT). Quanto ao governador Witzel, a justiça foi correta. Quem estiver com pena que vá para o lugar dele. Chega de roubalheira!

“Porquanto não se executa logo a sentença os filhos dos homens tendem a continuar praticando o mal”. (Profeta Moisés, em o Êxodo)

. Como explicar que o Brasil é um país cristão e líder em corrupção no cenário mundial comparado ao que se tem de pior?

. Perguntar ofende?

. É necessário ter a percepção de quando o jogo acaba; o jogo acabou para o prefeito Ilderlei Cordeiro ao que pese sua irmã, a Idelcleide, ser uma boa pessoa.

. O Ministério Público Eleitoral precisa avisar para prefeitos que o uso da máquina pública é crime e dá cassação da chapa e de mandato.

. Vai se saber se o governador Gladson transfere votos na eleição da capital agora; ou a prefeita Socorro NERI o puxa para baixo ou ele a puxa para cima.

. Na verdade, quando as urnas forem apuradas a maioria dos candidatos vai ter um choque de realidade.

. Porque, na maioria das vezes, o candidato vai por uma estrada de seringa e o povo vai por outra.

. “É quando a jiripoca pia, a cobra fuma e a porca torce o rabo”. (Silvio Martinello)

. O senador Márcio Bittar (MDB) na qualidade de relator do Orçamento da União não tem só poder, tem muito poder.

. O governador Gladson Cameli é democrata além da conta, gosta de ajudar a todos, características sua.

. O PSB, a prefeita Socorro e agregados precisam lidar com essa realidade.

. Como diz o Zé do Peixe:

. “Não adianta reclamar, tão é pegando um boi com chifre e tudo”.

. Bom dia!