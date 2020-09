Alércio Dias está internado em estado grave na UTI do Santa Juliana

O bloqueio na BR-364, na região de Cruzeiro do Sul, foi o tema de uma reunião realizada na manhã desta quarta feira (2), na sede da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp), entre representantes do Exército, Polícia Rodoviária Federal(PRF), Grupo Especial de Fronteira(Gefron), Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública, coronel PM Paulo Cézar Santos. A rodovia vem sendo bloqueada desde a última segunda feira, por moradores dos ramais próximos a comunidade do Liberdade, distante 100 km de Cruzeiro do Sul. Os manifestantes cobram a implantação do sistema de energia elétrica na região.

Na última terça feira, os líderes perceberam o enfraquecimento do bloqueio e migraram para a área indígena dos Katukinas, o que exigiu das autoridades um planejamento para uma ação integrada. O inspetor Simonardi Lima, da PRF, disse que uma equipe será enviada para o local ainda nesta quarta feira. O Exército, de acordo com o comandante do 61 BIS, coronel Carlos Eduardo Demetrio dos Santos, dará apoio com um grupamento. O secretário de Segurança Paulo Cézar Santos disse que a Sejusp vai comunicar oficialmente a situação à Procuradoria da República no Estado e solicitar ordem judicial para o desbloqueio da rodovia.

“O objetivo é manter o fluxo de veículos com o apoio das forças federais. Essa rodovia é fundamental não só para quem mora no Juruá, mas para todo o estado”, observou.

Em Cruzeiro do Sul, o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Evandro Bezerra vai comandar as ações de apoio das Forças de Segurança do Estado às instituições federais.

Com informações da assessoria da Sejusp.